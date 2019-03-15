Boeing 737-800 tipi uçak Rusya’da acil iniş yaptı

Rusya’dan Mirney’den başkent Moskova’ya doğru yol alan Boeing 737-800 tipi uçak Syktyvkar’a acil iniş yaptı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Sözcü’deki habere göre Rus yetkililer, Alrosa Havayolları’na ait 157 yolcu ve altı kişilik mürettebatı taşıyan uçağın motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığını açıkladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılacağı belirtilen açıklamada acil iniş sırada yaralanan olmadığını belirtti.

Reklam

ABD’li üretici firma Boeing’in, 2017’de ticari uçuşlara başlayan 737 MAX 8 tipi uçağı Etiyopya’da düşmüş ve kazana 157 kişi ölmüştü. Kaza sonrasında uçağın güvenliği tartışılmış Rusya’nın da aralarında olduğu çok sayıda ülke hava sahasını bu uçaklara kapamıştı.