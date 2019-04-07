Bodrum’un CHP’li yeni başkanı: Kaçağa müdahale edeceğim, kepçeyle dağıtacağım

Muğla’nın Bodrum ilçesinin yeni seçilen CHP’li belediye başkanı Ahmet Arvas, kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini belirterek “Kimse kusura bakmasın kepçeyi gönderip hemen orayı dağıtacağım” dedi.

Ahmet Arvas. (Fotoğraf: DHA)

Belediyenin nisan ayı olağan toplantısı, bugün yeni seçilen başkan Arvas’ın başkanlığında Herodot Kültür Merkezi’nde toplandı. Toplantıya yurttaşlar ile STK temsilciler de yoğun ilgi gösterdi.

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Toplantıda konuşan Arvas, mevzuat ve hukuk doğrultusunda karar alınacağını, rüşvet, irtikap ve iltimas gibi hukuk dışı ilişkilere girilmeyeceğini dile getirdi.

CHP’li başkan, belediyede liyakat esasına göre görevlendirmelerin yapılacağını belirterek imam müdürlüğünün kapısındaki turnikeler ile makam araçlarının cam filmlerinin söküldüğünü aktardı.

Arvas şöyle devam etti: “Şu anda Bodrum’u ilgilendiren en önemli konu, ‘imar barışı’ adı altında Bodrum’u teslim almıştır. Dağları tepeleri fütursuz dikilen beton bloklarla dolu. Bunların birçoğu izinsiz ve ruhsatsız. Şu an korkunç bir yapılaşmayla karşı karşıyayız. Bunun için kesinlikle önlemler alacağız. Yatırımcının karşısında değiliz ancak yatırım projelerinizi Bodrum’un doğasına, tarihi dokusuna, insanına, denizine, kültürel ve sanatsal yapısına aykırı yapmayın, kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hakları da ihlal etmeyeceğiz. Doğrunun yanında, yanlışın karşısındayız her zaman.”

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CHP’li yönetici, 1 Nisan’u milat olarak kabul ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan böyle her tür kaçak uygulamaya müdahale edeceğim. Şu anda Yapı Denetim Kontrol zabıtası oluşturuyorum. 24 saat çalışacaklar ve kaçak olayına müdahalede bulunacaklar. Sakın, ‘Mühürlensin, ben onu sökerim, kimse müdahale etmez’ demeyin. Ben bütün kamu gücümle bu yapıların üzerine gideceğim. Kepçeyi gönderip hemen orayı dağıtacağım. Bu bir kampanya olarak başlayacak. Bunları da bilboardlarda göreceksiniz. Oralarda bizim gülen yüzümüzü, Sevgililer Günü mesajlarımızı görmeyeceksiniz. Bilboardlarda bunları paylaşacağız. Büyük bir kampanya başlatıyoruz.”

