Bodrum’un bitmeyen çilesi: Sokaklar yine göle döndü, araçlar sürüklendi

Tatil dönemlerinde 2 milyona yakın turisti ağırlayan Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10 gün arayla ikinci kez sel baskını yaşandı.

Bodrum’da 18 Kasım’da etkili olan yağışların ardından da sel baskınları yaşanmıştı. İlçede geçen günlerde su borusu patlayınca bazı mahallelerde yollar göle dönmüştü.

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Bodrum ile Yunanistan’ın İstanköy Adası arasındaki bölgede, bugün saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Bodrum’a doğru ilerleyen hortum yaklaşık 15 dakika sürdü.

İlçede daha sonra yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

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Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet Kavşağı, Bodrum Çevreyolu, Bitez, Ortakent ve Konacık Mahallesi’ndeki dere yatağına yakın kesimlerde su baskınları yaşandı.

Bodrum katlardaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bodrum Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarla ev ve işyerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Araçlar yollarda sürüklendi

Özellikle yüksek kesimlerden gelen sel suları çevrede hasara yol açtı. Sel sularının derinliği 1,5 metreyi buldu.

Gümbet Kavşağı ve Konacık’taki alışveriş merkezinin otoparkı ile önünden geçen çevreyolundaki onlarca araç sel suları nedeniyle sürüklendi.

Araçlarında sürüklenen ve mahsur kalanlar itfaiye, Muğla 911 arama-kurtarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu ve Ortaokulu’nda mahsur kalan öğrenciler de velileri ile kurtarma ekipleri tarafından okuldan çıkarıldı.