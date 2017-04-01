Bodrumlu turizmciler ateş püskürdü: TÜRSAB birkaç acentaya gelir sağlamak derdinde

Milyonlarca kullanıcısı bulunan rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasına Bodrumlu turizmciler karşı çıktı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), Hollanda merkezli Booking.com’un seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açtığı davada tedbiren durdurma kararı alınmıştı.

Kararla birlikte sitenin Türkiye’deki tesisleri içinarama yapmak imkansız hale geldi. Türkiye dışından rezervasyon ise yapılabiliyor.

Booking.com tedbiren durdurma kararını temyize götüreceğini açıklamış, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy ise ‘nedense’ referandumda TÜRSAB’ın ‘Evet’ diyeceğini söylemişti.

Çok ciddi batışlar olur, küçük oteller daha fazla etkilenir

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin (BOYD) yönetim kurulu üyeleri, bir basın toplantısı düzenleyerek karara tepki gösterdi.

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, sitenin Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasını ‘harakiri’ diye niteleyerek, “Dünya turizm tarihinde bu kadar kendi ayağına sıkan bir ülke olamaz. Son iki yıldır Türkiye’de turizm bitme noktasına geldi. Turizmciler ayakta ve hayatta kalma mücadelesi verirlerken çok büyük bir darbeyle karşı karşıyayız” dedi.

TÜRSAB’ın açtığı davayı da eleştiren Karcılıoğlu, “Çok yanlış bir harekettir. Bu girişim geri alınmazsa otelciler çok ciddi sorun yaşayacaklar. Çok ciddi batışlar olur, özellikle küçük, odası az oteller bu konuda çok daha fazla etkilenir. Büyük oteller de etkilenecek” diye konuştu,

‘TÜRSAB diğer otelleri değerlendirmiyor’

Booking.com üzerinden Türkiye’deki 15 bin otelin yayınlandığını ve birçok yurttaşın bu siteler üzerinden rezervasyon yaptırdığını belirten BOYD başkanı şöyle devam etti: “Alan da razı, satan da razı. Bizim işletmelerimizin korunmaya ihtiyacı yok. Oda sayıları düşük kapasiteli olan küçük oteller ne yazık ki bu TÜRSAB’ın üyeleri olan acentalar tarafından değerlendirilmeye dahi alınmıyor. Bu otellerin de müşteri terminali Booking.com ve benzer siteler. Bu tarzda çalışan diğer internet acentaları da sıraya alınmış, onların da kapatılması söz konusu. Artık iyice boğazı sıkma gibi bir nokta ile karşı karşıyayız.”

Amaç üç-beş acenteye gelir sağlamak

Karcılıoğlu, “Sistemin Türkiye bağlantısının durdurulmasıyla site üzerinde Bodrum’u arayan bir kişi Bodrum yerine Yunanistan’ın adalarını görüyor. Bodrum’a gelmek isteyen tatilci, belki tatilini erteliyor ya da istemediği bir yeri seçmek zorunda kalacak” dedi.

Booking.com’un durdurulmasının gerekçesinin vergi ödememesine bağlanmasını ‘ucube’ olarak niteleyen BOYD başkanı şöyle devam etti: “TÜRSAB ne zamandan beri bu ülkenin Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı varken, vergi toplama ve vergi kaçaklarını önleme gibi bir faaliyet ve araştırma içine giriyor? Bunu en önemli noktasıymış gibi gösteriyorlar. Oysa ki biz gerçek nedenleri biliyoruz. Üç-beş acenteye gelir sağlamak, ön plana çıkarmak adına Booking.com’u ortadan kaldırmak adına yapılmış bir hadise olduğunu biliyoruz. Ayrıca bir kapris olduğunu biliyoruz. 2015 yılında mahkemeye verilmiş ve oradaki ana unsur Booking.com’un TÜRSAB üyesi olmamasıyla ilgiliydi. Yani bir 50 bin lira paranın TÜRSAB kasasına girmemesiyle ilgiliydi.”

Türkiye’nin turizm konusunda toparlanması gerektiğini belirten Karcılıoğlu, turizm profesyonellerinin içinde olduğu çok ciddi bir çalıştay ile kendilerinin görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.