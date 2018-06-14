Bodrumlu balıkçı Phainos’un 1800 yıllık villasından kalıntılar bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki inşaat kazısında Roma döneminden kalma villa kalıntısı ve mozaikler bulundu.

Eskiçeşme mahallesi Poyraz sokakta yaklaşık 1 dönüm arazi üzerine yapılacak villaların temel kazısında üç hafta önce üç metre derinliğinde kalıntılara rastlandı.

Reklam

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, kalıntıların çıkarılması için üç arkeolog eşliğinde çalışmaya başladı.

Kalıntıların 2’nci yüzyılda yaşayan ünlü zengin balıkçı Phainos’un villasına ait olduğu tespit edildi.

Reklam

Villa kalıntılarıyla birlikte su kuyusu, hamam, döneminin lüks yapılarının mermerleri, su kanalları, günlük kullanım kap kaçak parçaları, koku şişeleri ve balık avcılığında kullanılan malzemeler ile Phainos’un özel yaşam alanı olarak kullandığı villasının zemininde 20 metrekare büyüklüğünde mozaik kaplama bulundu.

Mozaikte teknede balık avlayan bir balıkçı ve dönemin dev balıklarının resmedildiği görüldü.

Villaların yan tarafında ise Phainos’un yakınlarına ait olduğu düşünülen 10 mezar bulundu. Mezarlarda bir kafatası, vücudun altında ise oltalar ve olta takımları bulundu. Bulunun eserler, müzede korumaya alındı.

Emekli arkeolog Candan Temizel şu bilgileri verdi: “Tarihinin ünlü balıkçısı Phanios ile ilgili antik Halikarnassos kentinde ilk bulgular, 1890 yıllarında ortaya çıktı. Ardından yine şehir merkezinde yapılan kazılarda 1992 yılında Phanios’un izlerini taşıyan mozaikler ve villa kalıntılarına rastlandı. Phanios döneminin en güçlü zengin balıkçılarından biriydi. Bu nedenle yaşadığı villanın zeminine de balıkçılığa ve denize olan tutkusunu canlandıran mozaikler yaptırdığını düşünüyoruz. Gün ışığına çıkartılan eserler çok iyi korunmalı. Paha biçilmez bu dünya mirası paylaşılmalı.”

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerinin gözetiminde yapılan kazı ve kurtarma çalışmalarına bayramdan sonra devam edileceği belirtildi.