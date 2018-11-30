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Yaramazlara biraz batar!

Bodrum’daki sel, Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde selin ardından Geç Roma Dönemi’ne ait bir lahit tesadüfen bulundu.

Fotoğraflar: DHA

İlçedeki dünkü sağanağın ardından yaşanan sel nedeniyle caddeler göle dönerken, bazı yerlerde toprak kayması yaşandı.

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Bitez Mahallesi’ndeki bir yamaçta da sel sularının götürdüğü toprağın altından bir mezar çıktı.

Mahalleli durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi.

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Müze yetkilileri, bölgeye giderek mezarı inceledi. Mezarın Geç Roma Dönemi’ne ait bir lahit olduğu belirlendi.

Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arkeologlarının gözetiminde belediye ekiplerince çalışma yapıldı. Bu sırada tarihi mezardan bir bronz sikke de çıktı.

Mezardan çıkan parçalar müze yetkilileri tarafından korumaya alındı.

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