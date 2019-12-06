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Yaramazlara biraz batar!

Bodrum’daki ‘Epique Island’ projesinde deniz dolgusu ve marina planı iptal edildi

Muğla’nın Bordum ilçesinde uluslararası sözleşmelerle korunan türlere ev sahipliği yapan Tilkicik Koyu’ndaki ‘Epique Island’ projesinin iskele ve kıyı düzenlemesine ilişkin imar planları Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edildi.

Fotoğraflar: Habertürk

2016 yılında Yalıkavak’ta ‘Epique Island’ adıyla 75 müstakil villa, 50 suitli butik otel projesi kapsamında koya yat limanı inşaası için Aksoy A.Ş. başvuruda bulunmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı vermişti. 

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‘Epique Island’ kapsamında Tilkicik burnuna yapılması planlanan deniz dolgusu ve marina projesinin iptali için 158 kişi dava açmış, Muğla 2’nci İdare Mahkemesi 2017 yılında durdurma kararı verip bir sene sonra da bakanlığın kararını iptal etmişti.

Projenin öngörülen son hali

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre bölge sakinleri mahkeme kararı üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan projenin iskele ve kıyı düzenlemesi kapsamında büyük ve küçük ölçekli imar planlarının da iptal edilmesini istedi.

İtirazları değerlendiren bakanlık, koya yapılacak dolgu, kazıklı yüzer beton dalgakıran ve üç yüzer iskele planlarının iptaline karar verdi.

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