Bodrum’daki astronomik fiyatlar turizmcileri ikiye böldü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Bodrum’daki yüksek fiyatları eleştirdiği açıklaması, turizmcileri ikiye böldü.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akın ettiği Muğla’nın Bodrum ilçesi, yılın en yoğun günlerini yaşıyor. Öyle ki yerleşik nüfusu 164 bin olan Bodrum’da şu an 2 milyona yakın kişi var.

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İlçedeki işletmelerin ise menüleri her yıl olduğu gibi bu yıl da haber bültenlerinin ilk sıralarında. Zira işletmelerde su, içecek ve yemeklerin fiyatları, normali 10’a katlanmış durumda.

Hal böyle olunca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya dahil oldu

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Ersoy, “Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum ’10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun’ gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz” diyerek Bodrum’daki turizmciler arasında yeni bir tartışma başlattı.

‘Yüksek fiyat olabilir’

Bodrum Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, çok olmasa da fahiş fiyat uygulamasını kendilerinin de duyduğunu söyledi.

“Bodrum’da 50 TL’ye kalınacak çok temiz güzel pansiyonlarımız da var, geceliği 10 bin avro olan lüks kral dairelerimiz de var” diyen Özyurt, kiraların yüksekliği ve yatırımcıların yatırımlarının karşılığını almak istemesini gerekçe göstererek bu tesislerde yüksek fiyatların olabileceğini ifade etti.

Özyurt, Bodrum’da 1 liraya da 15 liraya da su içilebileceğini aktararak önemli olanın restoranların fiyat listelerinin dışına çıkmaması olduğunu kaydetti.

Türkler kapıda pazarlığa başlıyor

Bodrum’da 18 yıldır market ve beach club işletmeciliği yapan 36 yaşındaki Erdinç Yelekçi, yerli turistlerin kapıda pazarlığa başladığını belirterek turistlerin fiyatların çok yüksek olduğunu düşündüklerini, menüyü kapıda gösterdiklerini ifade etti.

Yelekçi, “Ancak bazı yerlerde 70 liraya lahmacun, 50 TL’ye şezlong fiyatını duyanlar tedirginlik yaşıyor. Fiyatlar konusunda mutlaka makul bir sınırlama ve denetim getirilmeli” dedi.

‘Her şeyin bedeli var’

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise şunları dile getirdi: “Turizmin tam da ortasından geldiği için tüm turizmciler için bir umut, bir ümit olan sayın bakanın bu açıklamasını çok talihsiz buluyorum. Bodrum’da herkese, her keseye uygun fiyatlar olması yanlış bir şey değildir. 1000 dolara, 5 bin dolara olduğu gibi 20 dolara, hatta 50 TL’nin altında da yatak bulabiliyorsunuz.”

Karcılıoğlu, her şeyin bir bedeli olduğunu söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) başkan yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) başkanı Bülent Bülbüloğlu da “Marmaris ve çevresinde kimse ‘Kazıklandım’ diyemez. Dedikleri gibi ‘Suyu 15, çayı 20 da liraya içtik’ diyen varsa bize gelsinler, gereken ne ise yaparız” diye konuştu.