Bodrum’da yeni dönem: ‘Sessiz’ ve ‘eğlence’ bölgelerine farklı saatlere kadar müzik izni

Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediye, ilçeyi ‘sessiz’ ve ‘eğlence’ olarak ikiye ayırdı. Artık buna göre müzik yayını yapılacak.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Ece Çelik’in haberine göre Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın imzasını taşıyan karar, geçen günlerde hayata geçti.

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Buna göre ‘sessiz bölge’ kategorisindeki yerlerde saat 23:59’dan sonra açık havada müzik yayını yapılamayacak. Bu bölgedeki barlar, kapalı yerlerde ve ses izolasyonu olan mekanlarda müzik yayını yapabilecek.

‘Eğlence bölgesi’ kısmında kalan mekanlar ise saat 04:00’e kadar açık havada müzik yayını yapılabilecek.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, 2019 sezonunda kendilerine 1500’ün üzerinde şikâyet ulaştığını belirterek kararı işletmecilerle ortak aldıklarını dile getirdi.

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Yılmaz şunları söyledi: “Bodrum merkezdeki barlar sokağı, Gümbet’teki barlar sokağı eğlence bölgeleri arasında. Gümüşlük ve Bitez ise sessiz bölgeler içinde. Otel ve marinalarda zaten böyle bir problem yok. Otellerin hem kapalı alanları var hem de kendi müşterileri rahatsız olacağı için ses konusunda çok hassaslar. Marinalarda da bir problem yaşanmıyor. Amacımız hem eğlenmek isteyenleri hem de sessizlik arayanları Bodrum’da buluşturabilmek.”

Yılmaz, barlar bölgesindeki mekânlar için ses sınırını saat 05:00’e çıkarma planı yaptıklarını dile getirdi.