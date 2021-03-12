Bodrum’da yaralı bulunup tedavi edilen eşek sahiplenildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen eşek sahiplenildi.

Fotoğraf: AA

Konacık Mahallesi’ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde, Mart 2020’de kafasından ve ayağından yaralanmış halde bulunan eşeğin tedavisi tamamlandı.

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Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi’nde barınan ve rüzgarlı günde bulunduğu için ‘Lodos’ adı verilen eşeğe, yaklaşık altı yıldır geçici hayvan bakımevlerinde gönüllü olarak çalışan Pınar Ertetik sahip çıktı.

AA’ya konuşan Ertetik, köpek sahiplenmek için gittiği bakımevinde Lodos’un hikayesini duyduktan sonra onu sahiplenmeye karar verdiğini söyledi.

Eşeği yük taşımak için sahiplenmediğini belirten Ertetik, şunları söyledi: “Çok eğleniyoruz, keyif alıyoruz. Bir de arada sırada beni öpmeye ve sarılmaya kalkıyor. Ben korkuyorum tabii ki… Çünkü hayatımda hiç alışık olmadığım büyüklükte. Yavaş yavaş ben de alışıyorum.”

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Ertetik ayrıca sahiplendiği bazıları engelli altı köpek ve üç kediye bakıyor.