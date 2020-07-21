Bodrum’da yangın turistik tesislere sıçradı: 15 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde turistik tesislere sıçrayan yangında 15 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, Ortakent Mahallesi Müskebi Caddesi’nde palmiye ağaçları ve sazlığın bulunduğu yol kenarında yangın çıktı.

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Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki işletmelere ait depo ile personelin kaldığı baraka ve yönetim ofisine sıçradı.

İşletmelerde çalışanların yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve alevler nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan 15 işletme çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.

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Yangında bir depo ve baraka ile otel müşterilerine ait park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, enerji nakil hattındaki tellerden çıkan kıvılcımların otları tutuşturduğunun iddia edildiğini söyledi.