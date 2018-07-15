Bodrum’da yangın: 29 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü

Muğla’da çıkan orman yangınında yaklaşık 23 hektar (yaklaşık 29 futbol sahası) büyüklüğündeki bir alan küle döndü.

Yangın, Bodrum ilçesinde Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı mevkisinde bugün akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

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Yangın kısa sürede yakınında yerleşim yeri bulunan makilik alana sıçrarken, alevlere iki helikopter ve uçakla havadan, dört arazöz ve 200’e yakın söndürme işçisinin yanı sıra vatandaşlarca karadan müdahale edildi.

Yangında yaklaşık 29 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü.