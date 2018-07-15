Bodrum’da yangın: 16 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü

Dövizdeki yükselişin hem esnaf maliyetini hem de işyeri kiralarını artırdığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çok sayıda kişi mağdur oldu. Dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri TL’ye çevrilip güncellenmeli” dedi.