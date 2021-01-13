Bodrum’da son kullanma tarihi geçmiş 700 kilo et ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan denetimlerde, bir yemek firmasında son kullanma tarihi geçmiş 700 kilogram hindi, tavuk eti ve kırmızı et ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

Firmaya, Belediye ve Bodrum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından toplam 1500 lira ceza kesilirken, tarihi geçmiş etler belediye ekipleri tarafından imha edildi.

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Rutin denetimlerin yanı sıra şikayetleri de dikkate alarak denetim yaptıklarını belirten ekipler, ürün satın alınırken son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ürün üzerinde üretim ve tüketim tarihinin bulunmamasının gıda maddesinin izlenebilirliğinin olmadığı anlamına geldiğini söyleyen yetkililer, toplumu bu ürünleri satın almamaya, satanları da ALO 174 Gıda Denetim Hattı ile belediyeye şikayet etmeye çağırdı.