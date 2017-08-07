Bodrum’da peş peşe iki deprem

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Muğla’nın Bodrum ilçesinde deprem meydana geldi.

DHA, AFAD’a dayanarak Bodrum merkezli depremin saat 08.44’te, 4.1 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu.

Reklam

Ajans daha sonra ise Bodrum ve çevresinde iki deprem meydana geldiğini bildirirken, büyüklerini de 4.8 ve 4.2 olarak geçti.

Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Entitüsü ilk depremin üssünü Bodrum’un Pınarlıbelen köyü olarak belirledi. 08.18’de meydana glen 4.8 büyüklüğündeki deprem Bodrum başta olmak üzere çevredeki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedildi.

Halkın panik halinde sokaklara dökülmesine neden olan depremi saat 08.44’te bu kez 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem izledi.

Depremler yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde peş peşe meydana geldi.

Bodrum 21 Temmuz’da da Ege Denizi’ndeki 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.

Ayrıntılar geliyor…