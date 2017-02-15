Bodrum’da öğrencisiyle ‘ihraç eylemi’nde karşılaşan öğretmen gözaltına alındı

Bodrum’da kendisi gibi Eğitim-Sen’li sekiz öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, bugünkü eyleminde tekrar gözaltına alındı.

Bodrum’daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan evli ve bir çocuk babası Engin Karataş, geçen 29 Ekim’deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen’li sekiz öğretmenle birlikte ihraç edilmişti.

Karataş, 4-7 Ocak tarihleri arasında Belediye Meydanı’nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta “İşimi ve öğrencilerimi istiyorum” yazılı döviziyle yaptığı tek kişilik eylemiyle, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını anlatıyordu.

Karataş, her defasında ‘polise mukavemetten’ gözaltına alınmıştı.

Öğrenciler öğretmenlerini meydanda buldu

8 Ocak’ta eylemini bitiren Karataş, geçen pazartesi günü bir süre ara verdiği protestosuna tekrar başladı. Bugün de Belediye Meydanı’na gelen Karataş’ı eylemi sırasında gören öğrencileriyse kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Öğretmenlerine sarılarak öpen öğrenciler, “Öğretmenim burada ne yapıyorsunuz” deyince duygulu anlar yaşandı.

Eylemde Karataş’ın öğrencilerinin yaptığı resmi ve velilerden birinin OHAL’e yazdığı dilekçeyi yere yapıştırdığı görüldü.

Öğrenci ve veliler Karataş’ın yanından ayrıldıktan bir süre sonra polisler Karataş’a eylemine son vermesi gerektiğini söyleyip daha sonra ihraç edilen öğretmeni gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Karataş, “Nedensiz biçimde defalarca gözaltına alındım. Önceki eylemimde kabahatler kanundan 227 TL para cezası verdiler. Tek isteğim öğrencilerimi ve işimi geri istemek. Bunun yasalara nasıl aykırı olduğunu anlayamıyorum. Çaresizim. Sadece bu şekilde sesimi topluma duyurabiliyorum. Buna devam edeceğim” dedi.