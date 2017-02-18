Bodrum’da ‘muhtar azası’ seçilen müzisyen Özlem Tekin’den çağrı: Seçmen listelerini kontrol edin

Bodrum Küçükbük Mahallesi’nde geçen yıl ‘muhtar azası’ seçilen müzisyen Özlem Tekin, seçmene ‘listeleri kontrol etme’ çağrısı yaptı.

Tekin, 2016 yılının mart ayında yapılan Küçükbük mahalle muhtarlığı seçimlerinde aza seçilmişti.

Referandum için seçmen listelerinin askıya çıktığını hatırlatan Tekin, halka hizmet etmenin sahneye çıkmaktan ‘daha heyecanlı’ olduğunu söyledi.

Tekin, seçmenlere çağrı yaptığı açıklamasına şöyle devam etti: “Türkiye yine heyecanlı bir seçime gidiyor. Ancak listelerde yenilikler var. Herkes ismini tekrar kontrol ettirmeli. Biz de cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere aza arkadaşlarımla birlikte hizmet veriyoruz.”