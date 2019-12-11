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Yaramazlara biraz batar!

Bodrum’da hortum, denizdeki sandalı karaya fırlattı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmurun ardından, Akyarlar Mahallesinde bir kafenin bahçesinde hortum çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Kısa sürede etkili olan hortum nedeniyle kafede bulunan masa ve sandalyeler etrafa saçılırken, bu sırada orada bulunan bir kadın, iki aracın arasına gizlenerek yaralanmaktan kurtuldu. Hortum sırasında denizde bulunan bir sandal ise yaklaşık 5 metre havaya yükselerek karaya çıktı. Kafede yaralanan olmazken, etrafa saçılan masa ve sandalyeler personel tarafından toplandı. Hortum sırasında yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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Bodrum’da sağanak yağmur da etkili oldu.

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