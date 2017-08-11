Bodrum’da caretta carettalar altı kişiyi yaraladı: ‘Boğuştuk, kurtulamadım’

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Muğla’nın Bodrum ilçesi yakınlarındaki Orak Adası’nda altı kişi caretta carettaların saldırısına uğradı.

Bodrum’a 8 mil mesafedeki onlarca yatın uğrak yeri Orak Adası’nda 41 yaşındaki Zuhal Tursun ve dokuz yaşındaki yeğeni Cabir Han Akten, tekneden atlayıp yüzmeye başladı.

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Bu sırada yanlarına gelen caretta caretta, Akten’e saldırdı. Durumu fark eden Tursun, müdahale ederek yeğeninin tekneye çıkmasını sağladı. Ancak caretta caretta bu kez Tursun’un elini ısırdı. Koyda demirleyen bir yatın kaptanı botla Tursun’u sudan çıkardı. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tursun ve yeğeni Akten, tedaviye alındı.

‘Boğuşmaya başladık’

Tursun yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir anda yeğenimin elini bir şeyin kaptığını gördüm. Bir kafa ve dişlerini gördüm sadece. O arada ben onun ağzını itip yeğenimi kurtardım, bu kez bana saldırdı. Yeğenime sadece ‘Yüz ve kaç’ diyebildim. Ondan sonra yüzgeciyle benim başımı aşağı indirip, beni boğmaya çalıştı. Ağzıyla şah damarımın olduğu yerden ısıracaktı, ben elimle ittim, o esnada da elimi kaptı ve beni sürüklemeye çalıştı. Boğuşmaya başladık. Hiçbir şekilde kurtulamadım ondan. Çığlıklar attım, bağırdım. En sonunda hiç gücüm kalmadı. O esnada beyaz bir botla bir adam geldi ve beni bota çekmeye çalıştı. Adam beni bota çekerken kaplumbağa kolumu ısırdı. Daha sonra bir adam daha gelip kaplumbağanın kafasına vurdu zannedersem, kolumu bıraktı. Bota binerken arkadan gelip kaba etimi yakaladı.”

Aynı bölgede, caretta carettaların saldırısına uğrayan dört kişinin daha çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

‘Yiyecek vermeyin’

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezi (DEKAMER) yetkilileri ise insanlar tarafından elle beslenen caretta carettaların sürekli ‘beklenti’ içinde olduklarını söyledi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Karnı acıkan hayvanlar, yiyecek beklentisinde olduğu için insanlara yaklaşıyorlar, yiyecek bulamayınca da saldırıyorlar. Konuyla ilgili Bodrum gönüllümüz ile yapacağımız çalışmalarda saldırı yapan caretta carettaları yakalayıp merkezimize getirip rehabilite ettikten sonra tekrar doğal ortamlarına bırakacağız. Caretta carettaların ısırmasından çok önemli bir şey olmaz. Isırma sonrası biraz buz konulabilir, ardından bir doktora başvurulabilir. Bölgemizde, şu ana kadar bu tür olaylara rastlamamıştık, günlük tura çıkanlar caretta carettaları gördüklerinde kesinlikle yiyecek vermesinler.”

Geçen yıl yine ağustos ayında, Orak Adası’nda caretta carettalar beş kişiyi ısırmıştı.

‘Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya’

106 milyon yıldır yeryüzünde olduklarını tahmin edilen caretta carettaların nesli, tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Sini kaplumbağası olarak da bilinen caretta carettaların yumurtalarını bıraktıkları Dalyan’daki İztuzu plajı, Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilerek korumaya alındı.