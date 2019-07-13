Bodrum’da bir yangın daha: 10 hektar alan zarar gördü

Bodrum’da gece yarısı otluk ve makilik alanda bir yangın daha çıktı ve 10 hektar alan tahrip oldu. Yangın, ekiplerin iki saatlik çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde Bodrum’un Gürece Mahallesi’nde de yangın çıkmış, akşam saatlerinde güçlükle söndürülmüştü.

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Gece yarısı makilik ve otluk alanda çıkan ikinci yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için büyük mücadele veren ekiplere Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Akut Bodrum ekibide destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

10 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



Polis, çıkan ikin yangınla ilgili de soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangınların çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.