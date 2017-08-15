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Bodrum’da bir ‘vale’den tartıştığı kadın sürücüye: Keşke erkek olsaydın

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Bodrum Yalıkavak’ta Xuma Beach Club’ın valesi olduğu belirtilen bir kişi, tartıştığı kadın sürücüyü araçtan indirmeye çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda vale, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadın sürücünün “Kucağına alıp adliyeye mi götüreceksin?” sorusu üzerine “Hayır, dışarı atarım. Erkek olmanızı çok dilerdim. Keşke erkek olsaydın” diyor.

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Tartışmanın devamında aracın kapısını zorla açıp sürücü kadına “İn aşağı” diye bağıran vale, arka koltukta cep telefonuyla çekim yapan kişiye de “Neden çekiyorsun?” diyerek müdahalede bulunuyor.

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