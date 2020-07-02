Bodrum’da bazı plajlarda ‘beyaz kum’ diye silikozis yapan tehlikeli kum kullanılmış

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘beyaz kum’ diye plaja serilen maddenin aslında kumun silis (kuvars) kumu olduğu bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, bazı sahillerde oteller tarafından beyaz kum yerine kuvars tozu döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Araştırmada, tozların Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Bitez ile Torba mahallerinde turizm sezonu öncesinde sahile döküldüğü, doğal alana iş makineleriyle müdahale edildiği tespit edildi.

Sahilden numune alan ekipler, bölgedeki site, tatil köyü, rezidans, restoran, ‘beach kulüp’ ve otellerde inceleme yaparak tutanak tuttu. Tutanakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletileceği, tahlillerin ardından işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Plajların eski haline getirilmesi için de işletme yetkililerine uyarılar yapıldı.

İnsana zararlı madde saptandı

Numune kumlardan birinde yüzde 85.3 oranında, bir diğerinde ise yüzde 92.4 oranında yüksek silisyum dioksit saptandı.

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Jeoloji yüksek mühendisi Dr. Eşref Atabey, konuya dair şu yorumu yaptı: “Kuvars (silüs) kumunun plajda kullanılması başta insan sağlığı ve ekonomik rolü nedeniyle doğru değildir. Kuvars kristalleri tozlarının solunması sonucu silikozis denilen bir pnömokonyoz türü hastalık olmaktadır. Kuvars tozu akciğerlerde fibrozise yol açabilir. Akciğerlerde harabiyet oluşur. Plajda bu kum üzerinde zaman geçirenler, özellikle çocuklar etkilenebilir.”