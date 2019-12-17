Bodrum’da AVM dışına yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi: Bir ölü, üç yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesi yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Ortakent Kapuz Caddesi’nde meydana geldi.

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Bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç, yaklaşık 35 metrelik yüksekten boşluğa düştü. Kaza sırasında çevrede bulunanlar devrilen vincin altında kalmamak için korku içinde kaçıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş’ın (35) yaşamını yitirdiği belirlendi. Vinç sepetindeki Serdar Karabatak (32), vinç üzerindeki İlhan Enes Demir (25) ve Ünal Topuz (44) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere, Akdaş’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.