Bodrum’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bugün saat 21:14’te Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Yaramazlara biraz batar!
Yaşadığım şehir Verona’da geleneksel karnaval kutlamalarının en önemli günü 21 Şubat’ta binlerce kişi renkli kostümleri ve maskeleriyle sokaklara dökülmüştü. Her sene olduğu gibi biz de bu şenliği kutlamak için maskemizi kapıp kalabalığa karıştık. Karnaval geleneği İtalya’daki zengin toplumsal kültürün coşkulu bir yansıması adeta.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçuşun yasaklandığı dokuz Avrupa ülkesinden 3 binden fazla vatandaşın Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.
ABD’li banka JP Morgan kendi modellerine dayanarak İtalya’daki ‘aktif’ corona virüsü vakalarının önümüzdeki yedi gün içinde zirveye ulaşacağını tahmin etti.
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı tedbir olarak Avrupa’daki üretimine ara vereceğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.