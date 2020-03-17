Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bodrum’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bugün saat 21:14’te Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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