Bodrum’da 39 sığınmacı yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik’in durdurduğu lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 sığınmacı yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Çarşamba günü devriyeye çıkan Sahil Güvenlik botu ekibi, Gümbet açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 12’si Suriye, 11’i Filistin, dokuz Afganistan, dördü İran ve üçü Somali uyruklu olmak üzere 39 sığınmacı yakalandı.

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17’si erkek, sekiz kadın ve 14’ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.