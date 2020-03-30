Bodrum’da, 3 bin yıllık antik kentin kıyısındaki kaçak inşaat mühürlendi

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki 3 bin yıllık Antik Myndos Kenti’nin kıyısını taş ve betonla doldurup kaçak yapılaşma yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek inceleme yapan zabıta ekipleri inşaatı mühürledi.

Fotoğraf: DHA

Gümüşlük Mahallesi’nde 1’inci Derece Arkeolojik SİT alanı içinde kalan sahil kıyısında, bölgedeki bir arazi sahibi tarafından taş ve beton dökülerek inşaat çalışması başlatıldı. Buna tepki gösteren mahalle halkı, Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi.

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Gümüşlük Çevre Koruma Derneği eski başkanı İbrahim Hakkı Zırh şunları söyledi: “İnşaat çalışmasının başladığı yer restoranların bittiği nokta. Bu bölge 1’inci derece arkeolojik SİT alanı. Geçen hafta başlayan çalışmalarda ilk önce taşları koydular, daha sonra kalıp çaktılar. Dün de belediye ekipleri gelerek, incelemelerde bulundu ve mühürledi. O taşlar ve kalıplar orada kötü görüntü oluşturuyor ve bir an önce kaldırılması gerekiyor.”