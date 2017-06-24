‘Bodrum’a götüreceğiz’: Rehin alınıp bodruma kapatılan İranlı aile yangınla kurtuldu

İstanbul Şişli’de üçü çocuk beş kişilik İranlı aile, kendilerini “Bodrum’a götüreceğiz” deyip silah zoruyla rehin tutuldukları apartman bodrumundan yangın çıkararak kurtuldu.

Eskişehir Mahallesi, Marsık Sokak’tan sabah saatlerinde dumanların yükselmesi üzerine yurttaşlar itfaiyeye haber verdi.

Binanın zemin katındaki daireye giren itfaiyeciler evde kimsenin olmadığını fark etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

‘İkisi tüfekli dört kişi bizi rehin aldı’

Yangın çıkararak ailesini rehinecilerin elinden kurtaran İranlı baba, 25 gün önce Türkiye’ye gezmek için geldiklerini söyledi.

Üç gün önce İstanbul’a geldiklerini anlatan baba, “Önce Aksaray’da bir otelde kalıyorduk. Bizi kaçıranlar bize ‘Biz tur şirketiyiz sizi Bodrum’a götüreceğiz’ dediler. Onun yerine de buradaki bodruma getirdiler” diye konuştu.

İranlı çift polislere, “Aksaray’da otelde kalıyorduk. İkisi tüfekli dört kişi bizi rehin aldı. Üzerimizde bulunan altı bin doları zorla aldılar. Üç gündür burada tutuluyoruz. Ellerinden yangın çıkartarak kurtulduk” diye ifade verdi.

‘Camdan çocukları aldım’

Ailenin kurtarılmasına yardım eden Selçuk Abiş olayı şöyle anlattı: “Sabah çığlıkları duyduk. Arka cama koştum. Sonra çocukları bana uzattı. Camdan çocukları aldım. Ailesi de pencereden çıktı. ‘Polisi ve itfaiyeyi arayın’ dediler. Bunları zorla Aksaray’dan kaçırmışlar ‘Bodrum’a götüreceğiz’ diye. Aksaray’da bir otelde kalıyorlarmış. ‘Tura götürüyoruz’ diyerek, silah zoruyla kaçırmışlar. Buraya getirmişler. İkisi Arapça, ikisi Türkçe konuşan, dört kişinin kaçırdığını söylediler. Üç gündür burada olduklarını söylediler” dedi.

‘Tahliye davası açmıştık’

Olay yerine gelen dairenin sahibi ise, “Biz tahliye davası açmıştık. Duruşma gelecek hafta görülecek. Şimdi evimizde bu olaylar yaşandı” dedi.