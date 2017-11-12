Bodrum’a giden uçak ‘laf atmayla’ piste döndü: Kadını nasıl öpersin, burası uçak

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İstanbul-Bodrum seferini yapan yolcu uçağında bulunan çiftin birbirlerini öptüğünü gören bir yolcunun ‘laf atması’ üzerine tartışma yaşandı, pilot uçağı havalandırmadı.

Atlasglobal Havayolları’nın İstanbul-Bodrum seferini yapmaya hazırlanan uçağı yolcu alımının ardından kalkış için pist başına ilerlemeye başladı. 10 günlüğüne Küba ve ABD’yi kapsayan balayına giden Mehmet ve Merve Tulunay çifti, erken saatlerde İstanbul aktarmalı olarak Türkiye’ye dönerek Bodrum’a gidecek uçağa bindi.

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Merve Tulunay, eşi Mehmet Tulunay’ı yanağından öptü.

Bu sırada uçakta hemen yan tarafta oturan Hamit C. ve ailesi öpüşen çifte “Kadını nasıl öpersin, burası uçak. Herkesin içinde olmaz böyle şeyler” diyerek laf attı.

Bunun üzerine çıkan tartışmaya diğer yolcular da müdahil oldu, pilot uçuştan vazgeçerek park pozisyona geri dönme kararı aldı.

Kaptan pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı, kavganın iki tarafındaki aile de uçaktan indirilirdi. İki aile karakola götürülürken, birbirlerinden şikayetçi olmadılar.

Kavga nedeniyle pist başından geri dönen uçak ise bir saat rötarla 11.20’de Bordum seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.

‘Yolcuların tepkisinin büyümesi üzerine özür diledi’

Yaşananları anlatan Mehmet Tulunay , kavga ettiği kişinin “Kadını nasıl öpersin, burası uçak” sözü üzerine şaşkınlık yaşadıklarını belirterek “‘Eşim oluyor, size ne’ deyince ikinci kez müdahale oldu, gerginlik yaşandı. Müdahalesini sürdürünce, ikimiz de ayağa kalktık. Araya diğer yolcular girerek adama tepki gösterdi. Uçak tam kalkacağı sırada meydana gelen olayda, uçak karışınca pilot motorları durdurup emniyet güçlerini çağırdı. Uçağa gelen polisi gören adam, yolcuların da tepkisinin büyümesi üzerine özür diledi, alttan almaya başladı. Biz de uçak daha fazla yoldan kalmasın, gecikme olmasın diyerek eşimle sinir içerisinde uçağı terk edip indik. Uçakta ayrıca turistler de vardı. Bu tür insanlar ne yazık ki ülkemizin imajını en başta zedeleyen insanlar. Hem bize yapılan davranıştan hem de bizimle ilgili bir gecikmeden dolayı üzgünüz, diğer yolculardan da özür dileriz. Ancak bizim elimizde olan bir şey değildi” dedi.

Tulunay, şikayetçi olmadığı için, yaşananlarla ilgili yasal işlem yapılmadığını, kendileriyle tartışan kişinin ise yolcuların tepkileri üzerine polis tarafından uçaktan indirildiğini söyledi.