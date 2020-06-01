Bodrum’a 14 saatte 7 bin 980 araç girdi; Muğla belediye başkanı test istedi

Türkiye’nin 81 kentinde seyahat kısıtlamasının kaldırılması sonrasında binlerce kişi tatil beldelerine akın etti. Sadece yerli turistlerin değil yabancıların da gözdesi Muğla’nın Bodrum ilçesine, yasağın kalktığı gün gece yarısından bugün saat 14:00’e kadar 7 bin 980 araç girdi.

Fotoğraflar: DHA

Konuklarını ağırlamaya başlayan ilçe girişinde kuyruk oluştu. Uygulama noktalarında denetim yapan polis ve jandarma ekipleri araçları tek tek durdurarak tatilcilerin ateşini ölçtü ve maske takıp takmadıklarını kontrol etti.

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Bodrum’un yanısıra kentin diğer turistik ilçeleri Datça, Fethiye ve Marmaris’e gidenleri de göz önüne alan CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yazlıkçılara ve tatil için gidenlere corona virüsü testi uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Gürün, şunları söyledi: “Sosyal mesafe kurallarına göre her türlü tedbir alınmış durumda. Gelecek olan misafirlerimizin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği talimat ve önerilere harfiyen uymalarını istiyorum. Kendilerinin ve ilişki kurdukları insanların sağlıkları önem taşıyor. Muğla’ya giriş-çıkış yapan misafirlere mutlaka test yapılması gerekiyor. Virüs tespit edilen kişiler izole edilmeli. Sağlık Bakanlığı’mızın bununla ilgili çalışma yapacağına inanıyorum. Yeni bir düzene girdik. Bununla ilgili süreç bitmiş değil. Bir yıl boyunca dikkatli olmamız gerekiyor. “

3 Nisan’da, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı içeren 31 kent için seyahat kısıtlaması getirilmiş, 4 Mayıs’ta aralarında Muğla’nın da olduğu yedi kentteki yasak kalkmıştı. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi yasağın sürse de bu kentlerde ikamet edip özel izin alanlar ve başka iller yasak kalkar kalkmaz Muğla girişinde kuyruk oluşturmuştu.

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Gürün o zaman da kentteki turistik beldelerin kalabalıklaşmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, “İhtiyaç olmadan dışarı çıkmayın” çağrısı yapmıştı.

Antalya’da da akın

Döşemealtı ilçesindeki kontrol noktası

Girişinde yoğunluk yaşanan bir başka kent ise Antalya. Kontrol noktalarında zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı görevliler ise kente giriş yapanların ateşlerini ölçtü. Araçlarda bulunan 65 yaş üstü yurttaşların izin belgeleri kontrol edildi. TIR, kamyonet ve bazı otomobiller narkotik köpekler tarafından arandı.