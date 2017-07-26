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Bodrum turizmi krizde: ‘Mavi yolculuk tarihinin en kötü yılını yaşıyor’

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Türkiye Deniz Ticaret Odası Yat İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Tunç Kurtoğlu, “Mavi yolculuk tarihinin en kötü yılını yaşıyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Özellikle geçen sene şehir merkezlerinde patlatılan bombalar ve Rusya ile gerilimin ardından derin bir krize giren turizm sektörüne son darbe de, Muğla’nın Gökova Körfezi açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem oldu.

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Depremin ardından çok sayıda turist kenti terk ederken, birçok rezervasyon da iptal edildi.

‘Şiddet olayları yabancı turistleri çok etkiledi’

Dihaber’e konuşan Kurtoğlu şunları söyledi: “Sadece yat turizminde kayıp yüzde 60 oranına vardı. Deprem ise bu düşüşün sadece tuzu biberi oldu. Deprem sadece yerli turisti etkiledi. Yabancı turist zaten artık Bodrum’da yok. Ülkede barış ortamının olmamasından kaynaklı İngilizler, Fransızlar, Almanlar buralardan çekildi. Şiddet olayları yabancı turistleri çok etkiledi.”

‘Bu seneki kriz gibisi olmadı’

Turistlerin artık Yunan adaları üzerinden mavi yolculuğa çıkmak istediğini aktaran Kurtoğlu şöyle devam etti: Yaşanan depremle birlikte Gümbet’te bulunan 38 yat ve iskele hasar gördü. Şu an sezonun ortasında herkes yat tadilatıyla uğraşmakta. 2017 turizm sezonundan artık umutsuzuz. Bir sürü kriz yaşadık ama bu seneki gibi olmadı hiç. Teknelerin büyük bir kısmı limanlarda bağlı, bu da turistin olmadığını gösteriyor. Mavi yolculuk tarihinin en kötü yılını yaşıyor.”

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