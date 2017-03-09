Bodrum sular altında: Metrekareye yaklaşık 70 kg yağış düştü, sokaklar dereye döndü

Bodrum’da dün akşam başlayan ve bugün de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle sokaklar dereye döndü, işyerlerini su bastı.

Sağanak yağmur nedeniyle rögarlar taşarken sokaklarda derin su birikintileri oluştu. İtfaiye ekiplerinin suyun tahliyesi için çalışmaları sürerken bazı işlyerlerini de su bastı.

Çözüm olarak sahil yolundaki istinat duvarı yıkılarak suların denize akması sağlandı. Çamurlu suyun akmasıyla denizin bir bölümü kahverengiye dönüştü.

Kentte son 24 saatte metrekareye yaklaşık 70 kilo yağış düştü.

Meteoroloji yetkilileri sağanak yağışın aralıklarla pazar günü akşamına kadar devam edeceğini açıkladı.

‘Hasarımı kim karşılayacak’

Yağmur nedeniyle işyerini su basan bir yurttaş ise şunları söyledi: “Yağmur nedeniyle sular yükseldi. Su dükkanın içine kadar girdi. Tehlikeyi önceden görmüştüm ve MUSKİ’ye dilekçe ile başvurmuştum. Ancak bir sonuç alamadık. Bugünse yağmur nedeniyle zarara uğradım. Top halindeki kumaşlar zarar gördü. Suyu emen kumaşlar artık kullanılmaz. Yaklaşık 150 bin liralık hasarım var, kim karşılayacak?”