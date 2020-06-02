Bodrum sahiline ‘beyaz kum’ diye mermer tozu döken otele 345 bin lira ceza

Bodrum’da sahile ‘beyaz kum’ diye mermer tozu sermek isteyen beş yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi. Söz konusu otelin ‘Maldivler gibi’ reklamı yapmak için tercih ettiği mermer tozu, deniz dibindeki canlı yaşamını bitiriyor.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Bodrum’un Yalıkavak ve Gündoğan beldelerinde sahile Maldivler’in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsünü vermek isteyen iki otele Çevre İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü tarafından baskın yapıldı. Otel çalışanları mermer tozunu sahile sererken suçüstü yakalandı.

Reklam

‘Müdahaleler sürüyor’

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, “Çevre İl Müdürlüğü’müz söz konusu girişim nedeniyle 310 bin lira ceza kesti. Biz de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira ceza uyguladık ve işlemi durdurduk” dedi.

Gündoğan Kızılburun’da da bir otelin kıyıya beyaz kum döktüğünü belirten Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ekiplerimiz gittiler tespitlerini yaptılar ve Çevre İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyorlar. Orada da gereken işlem yapılacaktır. Bu duyumları aldığımızda, her türlü müdahaleyi yapmaktan geri kalmayacağız.”

Kum firması mermer ocağı çıktı

Bodrum Kent Konseyi Başkan Arif Yılmaz ise mermer tozlarıyla sahil kumu yapmaya çalışan otelin eko dengeyi bozduğunu söyleyerek şunları aktardı: “Muğla’dan Yatağan’a gelirken yan taraftaki tabelalara bakarsanız plaj kumu satılır tabelaları görürsünüz. Ben rastladım ve araştırdım, takip ettim mermer ocağı çıktı. Yalıkavak’daki firma bilgilerini kontrol ettiğinizde asıl işinin çok ciddi şekilde mermer üreten firma olduğu ortaya çıkıyor.”