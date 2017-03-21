Dizi sektöründe ilk adım: ‘Bodrum Masalı’nın süresi 60 dakikaya indi

Diziler, uzun çalışma saatleri ve süreleriyle gündeme gelirken, Kanal D’de yayınlanan ‘Bodrum Masalı’ dizisi, bölüm süresini 60 dakikaya indirdi.

Başrollerini Şevval Sam ve Timuçin Esen’in paylaştığı dizinin yapımcısı TMC’den yapılan açıklamada “Değişen televizyon izleme alışkanlıklarıyla birlikte sektörün olduğu kadar artık izleyici talebi haline de gelen daha kısa süreli dizi, Bodrum Masalı’yla gerçek oluyor” dendi.

‘Bodrum Masalı’nın 2 Nisan’daki bölümünün 60 dakika olarak yayınlanacağı belirtildi.

Türkiye’deki dizilerin uzun süreleri izleyicilerin tepkisine neden olurken, esasen en büyük tepki uzun çalışma saatleri nedeniyle sektör çalışanlarına ait.