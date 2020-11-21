Bodrum katını meyhaneye çeviren market sahibine ve ‘müdavimleri’ne ceza kesildi

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki denetimlerde, bir marketin alt katının meyhane gibi kullanılarak içki servisi yapıldığı ortaya çıktı. İşyeri sahibi ve müşterilere ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül’ün talimatı ile polis ekipleri, ilçede corona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetim yaptı.

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Denetimlerde, Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan markete giren kişilerin sayısının fazla olduğunu fark eden ekipler, adrese baskın yaptı.

Markette arama yapan ekipler, merdivenden aşağı inince masalarda alkol servisi yapıldığını ve bodrum katın meyhane gibi kullanıldığını tespit etti.

Market sahibine perakende satış yapılması gereken yerde açık içki sunumu yapılması nedeniyle ceza kesilirken, işyerinin ruhsatındaki faaliyetinin dışında hareket etmesinden dolayı mühürlenmesi yönünde belediyeye yazı gönderildi.

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Markette bulunan kişilere ise corona virüsü tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.