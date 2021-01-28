Bodrum katındaki eğlenceye baskın: Polis, kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi

Diyarbakır’da, ihbar üzerine sekiz katlı binanın bodrum katına baskın yapan polis, dış kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kattaki 50 kişiye toplam 157 bin 500 lira ceza kesti.
Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokak’ta bulunan sekiz katlı binanın bodrum katında, dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın kapısını çaldı. Açan olmayınca ekipler, savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler eğlence mekanına dönüştürülen kattaki 50 kişiye ‘virüs tedbirlerini ihlal’den 3 bin 150’şer lira ceza kesti.
Bodrum katın kapısı, zabıta ekiplerince mühürlendi.