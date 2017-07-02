Bodrum değil, Munzur: Bir başka plaj keyfi

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Yurttaşların tatil için tercih ettiği yerler arasında Ege ve Akdeniz’in yanı sıra Tunceli’de bulunan Munzur da yer alıyor.

Türkiye’nin farklı noktalarından ve Almanya ve Fransa’dan Tunceli’ye gelen yurttaşlar, Munzur Çayı’nda suya girerek yaz tatillerini geçiriyor.

Üstelik, Ege ve Akdeniz’deki tatil yerlerinin pek çoğunda plajlar için giriş ücreti ödenirken, Munzur’da plajlar ücretsiz.

‘Bodrum pahalıydı, burada para isteyen yok’

Daha önce Bodrum’a gittiklerini ancak beğenmediklerini söyleyen Sevgi Yıldız ve kardeşleri, bu sefer Munzur’u tercih etmiş: “Yakın zamanda tatil için Bodrum’a gittik. Hem çok pahalıydı hem de Tunceli kadar güzel bir ortam bulamadık. Bu nedenle Bodrum’u terk ederek, Munzur ve Pülümür çaylarının serin sularına kendimizi attık. Burada çok mutluyuz. Sahillerde biz de ne para isteyen var ne de pahalılık var. Ortam çok güzel güvenlik kaygısı yok ve herkesi Tunceli plajlarına davet ediyoruz.”

‘Kutsal topraklarımızı tercih ettik’

Mert Aktaş da, Ege sahilleri yerine tercihini Munzur Çayı’ndan yana kullananlardan: “Aslında biz yakın zamana kadar ailece hep Ege sahillerine giderdik. Ama bu yıl kutsal topraklarımızı tercih ettik. Buralar çok güzel. Sular buz gibi serin herkes buraya tercih etmeli. Tunceli plajları Ege ve Akdeniz plajlarından daha güzel. Ben burada çok güzel zaman geçiriyorum.”