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Yaramazlara biraz batar!

Bodrum Cennet Koyu’nda milyonlarca dolarlık ‘imar affı’ vurgunu

Bodrum’daki Cennet Koyu’nda yer alan villaların, Mayıs 2018’de getirilen ‘imar barışı’ düzenlemesinden sonra yapılmış olmasına rağmen uygulamadan faydalandığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Sözcü

‘İmar barışı’yla 31 Aralık 2017’den önce yapılmış ruhsatsız veya imar mevzuatına aykırı yapılar için belli bir bedel karşılığında yapı kayıt belgesi alma imkanı getirilmişti.

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Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre, 2018 yılından sonra inşa edilmiş olmasına rağmen Cennet Koyu’ndaki The Residences at Mandarin Oriental projesinde bazı villa ve rezidanslara yapı kayıt belgesi verildi.

Buna göre, Bodrum Türkbükü’nde yer alan Cennet Koyu’nda, 2.5 kilometre sahil şeridinde üç koy ve plaja sahip 600 bin metrekare alan üzerindeki projede yaşam 2014 yılında başladı. O tarihte projede 98 villa ve 116 rezidans bulunuyordu.

Ancak Astaş Holding ile Mandarin Oriental Hotel Grubu’nun projesinde 2018 yılından sonra da bazı yapıların eklendiği uydu görüntülerinde ortaya çıktı.

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Bodrum belediyesinin geçtiğimiz haziran ayında projede inceleme yaptığı öğrenildi.

Proje sahiplerinin kaçak yapılarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı yapı kayıt belgelerini belediye yetkililerine sunarken, Bodrum Belediyesi Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak yapıların inşa tarihinin tespit edilmesini istediği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, yapacağı incelemeden sonra yapı kayıt belgelerini iptal edip proje yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunarak, kaçak yapıların yıkımı için işlem başlatması bekleniyor.

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