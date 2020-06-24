Bodrum Belediyesi eski başkanına bir yıl hapis cezası

Muğla’nın Bodrum ilçesinin eski belediye başkanı Mehmet Kocadon ve Bodrum Belediyesi’nin eski imar ve şehircilik müdürü Haluk Aytı’ya ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan yargılandıkları davada birer yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Kocadon ve Aytı hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan dört yıl önce dava açılmıştı.

Reklam

‘İmar planına aykırı’

Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın iddianamesinde, Bodrum ilçesinde bulunan bir taşınmazın belediyece düzenlenmiş tadilat yapı ruhsatının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Bodrum koruma amaçlı revizyon imar planının ilgili hükümleri ve 3194 sayılı kanunun 3. maddesi hükümlerine aykırı olduğu kaydedildi. Suça konu yapıların mimari projesinin 1/1000 ölçekli Bodrum’u koruma amaçlı imar planına uygun olarak düzenlenmediği belirtildi.

‘Ruhsat uygun düzenlenmedi’

Mimari projesine göre, Bodrum Belediyesi’nce verilen 11 Ocak 2012 tarihli tadilat yapı ruhsatlarının da bu plana uygun olarak düzenlenmediği, söz konusu aykırılıklarla ilgili idarenin görevini yerine getirmekte gerekli dikkat ve özeni göstermediklerinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, söz konusu gayrimenkulle ilgili verilmiş olan toplam 10 adet yapı ruhsatının düzenlenmesinde Kocadon ile Aytı’nın sorumlu olduğu, bu suretle ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işledikleri kaydedildi.

Reklam

‘İstinaf sonucunu bekliyoruz’

Mahkeme şubat ayında birer yıl hapis cezası kararını vermişti. Fakat Kocadon’un avukatı Mehmet Akif Türkoğlu, karar duruşmasının ocak ayında yapıldığın, salgın nedeniyle tebligatın ellerine yeni ulaştığını söyledi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulunduklarını aktaran Türkoğlu, “Daha kesinleşmemiş bir karar. İstinaf sonucunu bekleyeceğiz. Kararın bozulacağına inanıyoruz. Hatalı bir karar olduğunu düşünüyoruz” dedi.