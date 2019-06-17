Bodrum açıklarında sığınmacı teknesi battı: 12 ölü

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında sığınmacı taşıyan bir tekne battı. 31 kişi kurtarılırken hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bot bugün saat 07.20 sıralarında, Turgutreis açıklarındaki Hüseyin Burnu önlerinde içinde sığınmacıların bulunduğu bir teknenin battığını belirledi. Takviye olarak iki bot, bir S dalış timi ve bir helikopter sevk edildi.

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Suda bitkin haldeki 31 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacıların ifadelerinden teknede yaklaşık 40 kişinin olduğu tespit edildi. 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

