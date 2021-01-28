Boden Denizcilik: Kaçırılan 15 denizciyle iletişim kurduk, sağlık durumları iyi

Gine Körfezi açıklarında, 23 Ocak’ta korsan baskınına uğrayan ‘Mozart’ adlı geminin işletmesini yürüten Boden Denizcilik, kaçırılan 15 Türk denizciyle iletişim kurulduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: bodendenizcilik.com

23 Ocak sabahı, personeli Türk şirket tarafından sağlanan ‘Mozart’ adlı gemiyi basan korsanlar 15 kişiyi rehin alarak gemiyi terk etmişti. Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov öldürülmüştü.

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Gemi, dördüncü kaptan Furkan Yaren ve iki personelle Gabon’un Port-Gentil kentine ulaşmıştı. Yabancı bir şirkete ait, personelin Türk bir şirket tarafından sağlandığı gemi limana demirlemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Ocak’ta, korsanların henüz kimseyle temasa geçmediğini açıklamıştı.

Gabon’un başkenti Librevil’den dün sabaha karşı THY’ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na getirilen İsmailov’un cenazesi ülkesi Azerbaycan’a yollanmıştı.

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART’ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir. Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik’in Borealis Denizcilik’teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır.”

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CNN Türk’ün yayınına katılan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, “Sorumlu arkadaşlarımız 15 arkadaşla tek tek görüştüler” dedi ve ilk olarak ailelere bilgi verildiğini anlattı.

Karsan şunları söyledi: “Bizden herhangi bir şey talep etmediler. İstanbul ofisi tekniktir. Yabancı bayraklı bir gemidir. Biz gemi armatörüne yönlendirdik korsanları. Şirket olarak en hızlı çözüm için görüşmeleri uzman bir ekip gerçekleştiriyor. Bu konuda tecrübeliler.”