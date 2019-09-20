Böceklerin efendisi.. Yeni Zelanda’da keşfedilen böceğe Frodo Baggins adı verildi

Yeni Zelandalı bilim insanları, yeni bir tür olduğunu açıkladıkları bir böceğe Yüzüklerin Efendisi’nin ana karakterlerinden Frodo Baggins’in adını verdi.

Fotoğraf: Wikidata

Britanyalı yazar JRR Tolkien’in romanlarından uyarlanan serinin karakterinin adı verilen böcek, ülkenin film çekimlerinin yapıldığı ‘güney adası’nda bulundu. Yeni Zelanda Biyo-Koruma Araştırma Merkezi’nde doktora tezini hazırlayan Francesco Martoni ve Karen Armstrong, inceledikleri böceğin adının ‘Psylla frodobagginsi’ olmasını kararlaştırdı.

Reklam

Martoni ve Armstrong, bu türün yıllarca ‘Psylla apicalis’ adlı türle karıştırıldığını ancak ağaçlardan topladıkları 21 örnek üzerindeki inceleme sonucunda bunun farklı olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Martoni, “Psylla frodobagginsi’nin rengi daha açık ve kanatları benekli; ayrıca apicalis’ten daha küçük” diyerek ikisinin farkını özetledi.