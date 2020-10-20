Böcek’in son durumu: Olumlu gelişme var ama halen durumu kritik

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in durumunun kritikliğini koruduğu bildirildi.
Belediyenin yazılı açıklamasında, Böcek’in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı dile getirilerek, “Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte, durumu kritikliğini korumaktadır” dendi.
Günlerdir yoğun bakımda
Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.