Böcek’in son durumu: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Covid-19 testinin negatif çıkmasına rağmen başka enfeksiyonlar nedeniyle akciğerinde ciddi sorun bulunduğu, buna yönelik tedavinin sürdüğü açıklandı.

Böcek, 17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıkması açıklamasının ardından hastaneye yatırılarak tedaviye alınmıştı.

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Yoğun bakımdaki belediye başkanına solunum desteği verilmeye başlanmıştı.

Böcek’in tedavisi halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Böcek’in yoğun bakımda makineye bağlı olduğunu belirterek net bir şey söylemenin mümkün olmadığını, yoğun bakım hastalarının durumunun her an değişebileceğini ifade etti.

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‘Akciğerinde ciddi sıkıntılar var‘

Prof. Dr. Özlenen Özkan, başkanın hastaneye geldiği güne göre durumunun daha iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Başkan Böcek’in akciğerinde ciddi sıkıntılar var. Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz. Covid negatif olduğu için şu anda yapılan tedaviler daha çok akciğeri destekleme tedavileri. Başka enfeksiyonları var. O enfeksiyonları da tedavi ediliyor. Başkan Böcek’in astım ve şeker gibi ek hastalıkları da var. Bunlarla savaşmak çok da kolay değil. Yoğun bakımda makineye bağlı bir hastanın enfeksiyon riski de olduğu zaman işler biraz daha sarpa sarıyor. Hastaya antibiyotik veriliyor ama antibiyotiğin de başka organlara etkisi oluyor. Tüm bunları öngörmek çok kolay olmadığı için çok iyi ya da çok kötü demek doğru değil. Ancak şunu söyleyebilirim ilk geldiği güne nazaran daha iyi ama hala kritik süreç devam ediyor. Çoklu organ yetmezliği, akciğer nakli söz konusu değil.”