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Yaramazlara biraz batar!

Böcek’in sağlık durumu: Kritik süreç devam ediyor; tüm imkanlar kullanılıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kritik sürecinin devam ettiği ancak son 24 saatte olumsuz bir gelişme yaşanmadığı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 gündür yoğun bakımda olan Böcek’in sağlık durumuyla ilgili şu bilgilere de yer verildi:

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“Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz sürdürmektedir.”

Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, özel bir hastanede tedavi altına alınmış, 7 Eylül’de yoğun bakıma nakledilmişti. Nefes borusuna delik açılan Böcek, 24 Eylül’de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

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