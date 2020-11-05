Böcek’in sağlık durumu: Genel seyri iyiye gidiyor; enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in genel seyrinin iyiye gittiği ancak enfeksiyon bulgularının sürdüğü belirtildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre hastanenin başhekimliğinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Bilinci yerinde ve genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir.”

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60 gündür yoğun bakımda

Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Bir süre özel hastanede tedavi edilen Böcek, 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.