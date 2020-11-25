Böcek’in genel durumu iyi: Solunum cihazından ayrıldı

Tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in genel durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hastanenin yazılı açıklamasında, Böcek’in durumunun iyi olduğu belirtilirken, başkanın takip ve tedavisinin normal serviste devam ettiği anımsatıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir.”
Ne olmuştu?
Ağustos ayında Coivid-19 testi pozitif çıkan Böcek, kaldırıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakıma alınmış, 24 Eylül’de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmış, 9 Kasım’da da yoğun bakımdan normal servise alınmıştı.