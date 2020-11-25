Böcek’in genel durumu iyi: Solunum cihazından ayrıldı

Tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

Hastanenin yazılı açıklamasında, Böcek’in durumunun iyi olduğu belirtilirken, başkanın takip ve tedavisinin normal serviste devam ettiği anımsatıldı.

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Açıklamada şunlar kaydedildi: “Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir.”

Ne olmuştu?

Ağustos ayında Coivid-19 testi pozitif çıkan Böcek, kaldırıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakıma alınmış, 24 Eylül’de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmış, 9 Kasım’da da yoğun bakımdan normal servise alınmıştı.