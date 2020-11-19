Bobby Brown’un 28 yaşındaki oğlu evinde ölü bulundu: Kızını da kaybetmişti

ABD’li şarkıcı Bobby Brown’un 28 yaşındaki oğlu Bobby Brown Jr, Los Angeles kentindeki evinde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Instagram

Los Angeles Polisi, dün akşam sağlık ekiplerinin çağrıldığı bir evde yerde yatan kişinin öldüğünü belirlediğini, kendilerine haber verildiğini, bu kişinin Bobby Brown Jr olduğunu açıkladı.

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Polis, sadece genç adamın ölümünde şüpheli bir durum olmadığını düşündüklerini açıklamakla yetindi; başka ayrıntı vermedi.

Kim Ward’dan olan oğlunun kaybıyla sarsılan Bobby Brown, daha önce de kızını kaybetmişti.

Brown’un, 2012’de bir otel odasında ölü bulunan eski eşi, şarkıcı Whitney Houston’dan olan kızı Bobbi Kristina Brown, 31 Ocak 2015’te Atlanta kentindeki evinde küvette bilinci kapalı şekilde bulunmuş, altı ay komada kaldıktan sonra 22 yaşında hayatını kaybetmişti.

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51 yaşındaki Bobby Brown, kariyerine R&B grubu New Edition’ın üyesi olarak başladı.