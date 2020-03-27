Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD’li müzisyen Bob Dylan, sekiz yıl aradan sonra kendi bestelediği bir şarkıyı yayınladı. YouTube üzerinden paylaşılan 17 dakikalık parça, ABD’nin 35. Başkanı John F. Kennedy’nin öldürülmesini ve ABD’de yaşanan siyasal değişimleri konu alıyor.

78 yaşındaki sanatçının seslendirdiği ‘Murder Most Foul’ adını taşıyan şarkı, 22 Kasım 1963’te Başkan John F. Kennedy’nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından ABD siyasetindeki kötüye gidişi konu alıyor.

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“Kurbanlık koyun gibi katliama gitti/ Hâlâ arabadayken beynini patlattılar/ Gün ışığında onu bir köpek gibi vurdular” sözlerini içeren şarkıda, Dylan’a piyano ve yaylı enstrümanlar eşlik ediyor. Dylan, yaşanan siyasal bunalımların atlatılmasına pop müziğin yükselişinin yardımcı olduğuna, The Beatles, The Eagles, Stevie Nicks gibi isimlerin ve 1969 yılında düzenlenen Woodstock Festivali’nin buna katı sağladığına dikkat çekiyor.

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb — bobdylan.com (@bobdylan) March 27, 2020

‘Bu şarkıyı ilginç bulabilirsiniz’

Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yıllar boyunca tüm desteği ve bağlılığı için hayranlarıma ve takipçilerime selamlar gönderiyorum” diyen Dylan, bir süre önce kaydettiği ancak yayınlamadığı parçayı YouTube üzerinden paylaştığını duyurdu.

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“Daha önce yayınlanmamış bu şarkıyı ilginç bulabilirsiniz” ifadelerini kullanan ünlü müzisyen, corona virüsüne karşı dikkat çekerek “Güvende kalın, kendinize dikkat edin, Tanrı sizinle olsun”mesajı verdi.

Dylan’ın bugüne kadarki en uzun şarkısı

2012 yılından bu yana orjinal bir şarkı bestelemeyen Dylan’ın ‘Murder Most Foul’ şarkısı 16 dakika 57 saniyeyle sanatçının en uzun şarkısı olma özelliğini de taşıyor. Sanatçının bundan önceki en uzun parçası, 1997’de çıkan ve 16 dakika 31 saniye süren ‘Highlands’ adlı parçaydı..

Dylan’ın, son yıllarda ‘Shadows in the Night’ (2015), ‘Fallen Angels’ (2016) ve ‘Triplicate’ (2017) cover albümleri piyasaya sürülmüştü .