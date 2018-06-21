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Yaramazlara biraz batar!

BM’ye ‘Mahmur’ uyarısı: PKK’ya müsaade edilirse müdahale ederiz

 

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler’in (BM) Irak’taki Mahmur kampında PKK’lıların bulunmasına müsaade etmemesi gerektiğini belirterek, bu konuda bir şey yapılmaması halinde Türkiye’nin yapacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

CNN Türk’te konuşan Çavuşoğlu, Irak’taki PKK varlığına ilişkin soruları yanıtlarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerekirse Mahmur kampının da vurulabileceği yolundaki açıklamasını değerlendirdi.

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Dışişleri bakanı, “Mahmur kampı BM gözetiminde gözükse de burada BM’nin bir etkisi yok. BM’nin orada doğru dürüst personeli de yok, bir boşluk var. Bundan faydalanan teröristler oluyor. BM ile de görüşüyoruz, BM’nin burada PKK’lıların bulunmasına müsaade etmemesi lazım. Eğer onlar bir şey yapamıyorsa bunu biz yaparız” dedi.

ABD ile üzerinde mutabakat sağlanan Menbiç yol haritasının şu ana kadar herhangi bir sorun olmadan uygulandığını belirten Çavuşoğlu, mutabakatta öngörüldüğü şekilde YPG’lilerin Menbiç’ten 4 Temmuz’dan itibaren çekilmesinin başlayacağını da kaydetti.

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Suriye’nin İdlib kentinde bundan sonra nasıl bir süreç yaşanacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, Astana sürecindeki mutabakat çerçevesinde Türkiye’nin İdlib’de 12 gözlem noktası oluşturduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Rusya ve İran’a ‘Bu bölgeye saldırı olursa siyasi süreç biter, siz rejimin garantörüsünüz, rejimin ihlallerini siz durduracaksanız, aksi takdirde Astana ve Soçi biter’ diyoruz. İdlib’de 2.5 milyon sivil var, fakat çok sayıda radikal gruplar da var. Burada da diğer yerlerde olduğu gibi her yer bombalanırsa, biraz önce söylediğim şeyler olur.”

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