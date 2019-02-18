BM’nin yasa tasarısı mangacıları kızdırdı

Birleşmiş Milletler’in (BM) çocuk pornografisi ve çocuk istismarıyla mücadele için sunduğu bir yasa önerisinde, çocukların animasyon ve çizgi filmlerde yer almasının bile gerçek hayatta çocuk istismarını teşvik ettiğinin öne sürülmesi mangacıları kızdırdı.

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından sunulan ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Seçmeli Protokolü‘ adlı önerinin taslak metni OHCHR.org web sitesinde yayınlandı.

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Tüm taraflar 31 Mart’a kadar öneriye yönelik yorumlarını BM ile paylaşacak.

Taslağın önemli bir kısmı insan ticaretini engellemenin yolları, çocuk seks işçiliğinin yok edilmesi, çocuk pornografisi ve çocuk istismarıyla mücadeleyi ele alsa da çocuk pornografisinin tanımında çizgi film ve animasyonların da ‘cinsel uyarıcı olup olmadığı konusunda’ belirli bir denetimden geçmesine yönelik öneri özellikle Japonya’da çok yaygın şekilde okunan mangaları etkiliyor.

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BM’nin önerisinin yayınlanması sonrası ise Twitter’da Japonya’dan manga ve anime hayranları tepkilerini gösterdi.

Mangalar Japonya’da basılı yayınların neredeyse dörtte birini oluşturuyor. Japon sanat ve kültürünün önemli bir parçası manganın tarihi ise 1800’lere dayanıyor.

